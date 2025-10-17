На благоустройство Великого Болгара выделят 143,5 млн рублей

В Спасском районе Татарстана начнут благоустройство Болгара в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На работы из федерального и республиканского бюджетов выделят 143,58 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы направлены на создание туристического кода, формирующего единый облик территории. Он объединяет архитектуру, навигацию и благоустройство.

В Великом Болгаре появятся новые скамейки, зоны отдыха, арт-инсталляции, фотозоны, а также обновленная пешеходная и автомобильная навигация. Будет обновлено уличное освещение.

Работы планируется завершить до 1 декабря 2026 года.

Болгар — административный центр Спасского района, расположенный на берегу Волги. Город известен своим историко-археологическим комплексом, входящим в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление республики Татарстан».

Анна Кайдалова