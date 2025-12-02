Активы омского завода «Сиблифт» продали на торгах со снижением цены в два раза

В Омске завершены банкротные торги по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ООО «ПКФ Сиблифт». По данным на портале «Федресурс», комплекс был продан за 250 млн руб., что в два раза ниже начальной стоимости — 500 млн руб. Активы приобрел крупнейший, по данным самой компании, переработчик полимеров в России — ООО «Планета-Центр» (Омск).

В состав проданного завода вошли более 2,2 тыс. позиций, включая основное оборудование для производства лифтов, нежилые помещения общей площадью 25,7 тыс. кв. м, право аренды земельного участка, товарный знак, офисная техника и автомобили.

Как писал «Ъ-Сибирь», процедура наблюдения в отношении ООО «ПКФ Сиблифт» была введена в мае 2022 года. В феврале 2023-го должник был признан несостоятельным. Кредиторская задолженность компании на тот момент составляла 5 млрд руб. В августе 2025-го Арбитражный суд Омской области продлил срок конкурсного производства до 19 февраля 2026-го.

ООО «Планета-Центр» работает более 25 лет и специализируется на производстве пластмассовых изделий для упаковки товаров. Генеральный директор Александр Триппель руководит организацией с июля 2015 года. По данным Rusprofile, 65% уставного капитала принадлежит членам семьи Триппель. Выручка компании в 2024 году составила 6,3 млрд руб., прибыль — 822 млн руб.

Лолита Белова