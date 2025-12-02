Рынок b2b-маркетплейсов и интернет-магазинов оценили в 2 трлн рублей

Оборот b2b (реализация бизнесу) и b2g (госструктурам) онлайн-продаж через маркетплейсы и интернет-магазины в 2025 году может вырасти на 11,1%, до 2 трлн руб., ожидают в консалтинговой компании Strategy Partners.

В перспективе темпы роста могут ускориться: в 2026 году в рамках базового сценария его оборот прибавит 15%, до 2,3 трлн руб., в 2027 году — 17,4%, до 2,7 трлн, в 2028 году — 14,8%, до 3,1 трлн руб. По оценке Strategy Partners, в 2030 году оборот сегмента может составить 4,2 трлн руб.

Аналитики Data Insight в своем прогнозе ожидают роста оборота b2b-маркетплейсов и интернет-магазинов в 2025 году до 2 трлн руб. Они оценивают объем b2c-продаж в 13,8 трлн руб., что на 23,2% выше год к году. В 2026-м прогнозируют рост на 5%, до 2,1 трлн руб. К 2030 году рынок может достигнуть 2,8 трлн руб.

