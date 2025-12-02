Обвиняемого в сбыте наркотиков жителя Уфы приговорили к колонии за вывод доходов

Калининский районный суд Уфы приговорил 19-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за легализацию доходов, полученных за счет сбыта наркотиков (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Также ему назначен штраф в 20 тыс. руб. При определении меры наказания суд учел уже состоявшийся приговор за распространение наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвинение считает, что в июле прошлого года подсудимый трудоустроился в интернет-магазин по продаже наркотиков через тайники. Работа фигуранта уголовного дела оплачивалась криптовалютой, которую он конвертировал в денежные средства на банковском счету. Всего, установил суд, он легализовал 130 тыс. руб. и купил автомобиль ВАЗ-2110.

Подсудимый признал вину.