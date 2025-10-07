В Уфе наркокурьера обвиняют в легализации преступных доходов

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 19-летнего местного жителя, обвиняемого в легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле прошлого года фигурант уголовного дела устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков и распространял их через тайники, за что Калининский райсуд Уфы ранее приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

За оборудование тайников он получал средства в виде криптовалюты, которую после совершения конвертаций переводил на свой банковский счет. Всего он легализовал около 130 тыс. руб. и купил автомобиль «ВАЗ-2110».

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова