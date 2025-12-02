ВТБ ожидает двукратного роста объема международных переводов в 2026 году

ВТБ (MOEX: VTBR) ожидает, что в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Росту способствует расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, заявил на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

За 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ провели более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем операций вырос в 5,5 раза. Основные цели переводов — помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой счет для путешествий и пополнения кошельков.

Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Казахстан. В среднем одна транзакция составляет 26 тыс. руб., клиенты совершают по три операции в месяц.

ВТБ также расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен в четырех странах: Вьетнаме, Киргизии, Таджикистане и Турции. С момента запуска сервиса клиенты банка провели более 30 тыс. оплат объемом свыше 110 млн руб.

Российские банки стали снижать комиссии за международные переводы в иностранной валюте. За год ставки тарифов в среднем снизились с 10% до 1%. В некоторых случаях комиссия за трансграничные переводы равна всего 0,3%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Переводам сбивают комиссию».