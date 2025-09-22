Переводам сбивают комиссию

Российские банки снижают комиссии за международные переводы в иностранной валюте. За год ставки тарифов в среднем снизились с 10% до 1%, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. По данным издания, в некоторых случаях комиссия за трансграничные переводы равна всего 0,3%.

С чем связан такой тренд? Эту тему “Ъ FM” обсудил с партнером компании NSV Consulting Сергеем Назаркиным: «Бизнес активно пользуется услугами агентов, в том числе так называемыми альтернативными маршрутами, которые предлагают сейчас практически все крупные банки. По сути, они предлагают свою собственную платформу альтернативных платежей и в том числе привлекают более мелких альтернативных агентов. В последнее время из-за того, что появилось очень много профессиональных игроков, конкуренция подстегивает снижение комиссий, в особенности это касается больших банков, которые обладают высокими финансовыми ресурсами, относительно развитой международной сетью, в том числе своих собственных агентов и иностранных компаний со счетами. С ними достаточно сложно конкурировать мелким игрокам.

Конечно, за фасадом красивых рекламных постеров "0,3%" скрываются и неочевидные тарифы, то есть банки стараются зашивать туда конвертационные расходы. Процент может быть очень низким, но клиент все равно где-то доплатит на пути обмена. Есть ощущение, что комиссии достигли своего минимального значения, снижаться им уже некуда. Вероятно, после того как рынок покинет определенное количество мелких игроков, банки смогут понемногу эту комиссию в будущем повышать».

«Известия» отмечают, что крупнейшие российские банки уже применяют альтернативные механизмы для прямых переводов в долларах и евро. Речь о сложных многоступенчатых маршрутах без использования международной системы SWIFT. Как это работает, объясняет сооснователь мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева: «Процесс оплаты особо не изменился, мы просто теперь меньше платим через третьи страны, такие как Кыргызстан, Индонезия, Белоруссия и так далее. Сейчас в основном мы используем неттинг и пользуемся экспортной выручкой. Деньги доходят быстрее, нет русского следа, и, конечно, предпринимателей и производителей, которые эти деньги получают, зачастую этот способ устраивает больше всего.

Самое главное, что изменилось, — схемы оплаты стали понятные. Мы нашли экспортеров, которым нужно репатриировать валютную выручку, и мы с ними работаем. Определились крупные платежные агенты, и, конечно, появился демпинг, потому что для конечного получателя всегда важен процент за перевод. На самом деле рынок укрупняется, как и везде. Это сейчас можно наблюдать не только среди платежных агентов, но и вообще среди торговых компаний. Выживают только те, кто может гарантировать стабильность, то, что денежные средства дойдут. Когда был хаос, люди брали и 7%, и 8%, и 10%, и предприниматель был готов за это платить.

На этом рынке есть мошенники, которые могут предлагать супернизкие проценты, потом не выполнять свои обязательства. Но, по крайней мере, мы теперь знаем: что бы ни случилось, какими бы санкциями нас ни обложили, есть доступные варианты, как оплачивать без трансграничных платежей, без фактического пересечения деньгами границы. И это говорит о том, что нас невозможно оставить без платежей, без товара, и мы выкрутимся в любом случае».

На прошлой неделе Евросоюз объявил о 19-м пакете санкций против России. Новые ограничения затронут в том числе и финансовый сектор, например, планируется ввести полный запрет на операции с российскими банками. Однако это вряд ли серьезно скажется на международных переводах, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты.

