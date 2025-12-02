Путин приказал группировке «Север» создать буферную зону

Владимир Путин поручил группировке войск «Север» на вверенной ей территории создать зону безопасности вдоль границы с Украиной. Приказ был отдан в ходе посещения им одного из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября. Заявления президента опубликованы на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск

Фото: Пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Перед ней (группировкой "Север". — "Ъ") поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — сказал президент.

Владимир Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, а также командующего войсками группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего войсками группировки «Восток» Андрея Иванаева. Господин Герасимов доложил о взятии городов Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области.