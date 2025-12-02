Пассажиры задержанного в Ленобласти поезда «Сапсан» прибыли в Москву

В Москву прибыл резервный поезд с пассажирами «Сапсана», задержанного накануне в Ленинградской области. Согласно данным онлайн-табло РЖД, состав прибыл в столицу в 03:55 мск. Задержка составила 185 минут.

Рейс «Сапсана» №785 должен был стартовать из Санкт-Петербурга в 20:50 мск 1 декабря и прибыть в Москву в 00:50 мск. На перегоне Тосно - Ушаки поезд был задержан. Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщала, что поезд задержали «по техническим причинам». Подробности не приводились.

Пассажиры сообщали, что в поезде полностью отключили электричество, писал «Ъ Северо-Запад». После полуночи в ОЖД сообщили, что началась посадка пассажиров в резервный поезд.

«За доставленные неудобства пассажирам ... полагается компенсация в размере 50% от стоимости», — указывали в ОЖД.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.