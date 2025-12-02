Пассажирам РЖД предложили бесплатно провериться на ВИЧ

В Международный день борьбы со СПИДом 1 декабря в России прошли акции по профилактике ВИЧ-инфекции. В Москве пассажирам Ярославского вокзала прочитали лекцию о том, что такое ВИЧ и как он передается, а также предложили пройти экспресс-тестирование.

Провериться решались в основном совсем молодые люди, а не из группы риска «40–45». Многие из них специально приехали на вокзал для тестирования, убедилась корреспондент “Ъ”. Аналогичный тест можно было сдать еще на двух столичных вокзалах.

По данным руководителя Центра СПИД Вадима Покровского, в России живет 1,25 млн человек с ВИЧ-инфекцией. То есть каждый сотый россиянин является носителем вируса. По словам господина Покровского, самая кризисная группа в стране — люди 40–45 лет. Среди них с ВИЧ живут 4% мужчин и до 3% женщин.

