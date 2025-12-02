«ВИЧ на счастье не влияет»

В Международный день борьбы со СПИДом по всей стране прошли акции по профилактике ВИЧ-инфекции, которая есть уже у каждого сотого россиянина. В Москве пассажирам Ярославского вокзала прочитали лекцию о том, что такое ВИЧ и как он передается, а также предложили пройти экспресс-тестирование. Как убедилась корреспондент “Ъ”, этой возможностью воспользовалось намного меньше людей, чем стоило бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на простоту экспресс-теста, провериться на ВИЧ захотели немногие

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Несмотря на простоту экспресс-теста, провериться на ВИЧ захотели немногие

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ярославский вокзал в понедельник выглядел совершенно обычно: суета на площади у входа, строгая и несколько скучающая охрана, рассредоточенные по залу ожидания пассажиры... Но если внимательно присмотреться — тут и там встречались люди с приколотыми к одежде красными ленточками, символом борьбы с ВИЧ. А если еще и прислушаться, то среди сообщений об прибытии поездов можно было наткнуться на необычное объявление. Выразительный женский голос приглашал всех желающих в медпункт — пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Такие информационные и профилактические акции прошли 1 декабря — в Международный день борьбы со СПИДом — по всей стране.

На трех московских вокзалах ее организовали «РЖД-медицина» совместно с фондом по профилактике социально значимых заболеваний «Шаги» и Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Впрочем, пассажиров в зале ожидания как будто не слишком волновала проблема ВИЧ. А зря. В тот же понедельник руководитель Центра СПИД Вадим Покровский сообщил: теперь в России живет 1,25 млн человек с ВИЧ-инфекцией. То есть каждый сотый россиянин является носителем вируса. По словам господина Покровского, самая кризисная группа в стране — люди 40–45 лет. Среди них с ВИЧ живут 4% мужчин и до 3% женщин.

Обо всем этом рассказывали у стенда эксперты фонда «Шаги» и известные блогеры. Но корреспондент “Ъ” лишь раз увидела, как их слова достучались до неравнодушного сердца. После очередного паблик-тока к директору «Шагов» Кириллу Барскому и попечителю фонда актеру Андрею Борисову подлетел коротко стриженный мужчина в кожаной куртке нараспашку. Его татуировки свидетельствовали о непростых отношениях с законом.

— Я очень извиняюсь, а что это вы написали про ВИЧ? — хрипло поинтересовался он, указав на стенд.— Хотите сказать, что люди с ВИЧ — не люди? Хотите с ними бороться?!

— Нет-нет,— поспешил успокоить его господин Барский.— Мы, наоборот, поддерживаем людей, которые живут с ВИЧ.

Мужчина в кожаной куртке разжал кулаки.

— А, ну это вы молодцы. Хотите, я вам секрет открою? — Он заговорил чуть тише: — Я 25 лет живу с ВИЧ. Бурная молодость: у меня ВИЧ, гепатит С, у меня четыре хронических заболевания. Ну, я не страдаю, я живу полностью своей жизнью. Жена здоровая, дети здоровые, двое. Так что все нормально. Будьте здоровы и вы.

В медпункте вокзала, где проходило экспресс-тестирование, корреспондент “Ъ” оказалась 12-й в очереди. Получалось, что взглянуть правде в глаза и узнать свой ВИЧ-статус готово абсолютное меньшинство пассажиров, как и россиян в целом.

Прием вел врач-инфекционист клиники «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Андреев. Сам анализ занял минут пять: взять кровь из пальца, капнуть ее на экспресс-тест, добавить реактив. Если одна полоска, то результат отрицательный. Если две — значит, сомнительный, позитивный или ложноположительный. В таком случае нужно сдать кровь на полноценный анализ — например, в любом СПИД-центре.

Показательно, что провериться решались в основном совсем молодые люди, а не из группы риска «40–45». Многие из них специально приехали на вокзал для тестирования. 25-летний Кирилл Трубачев рассказал, что у него «такая традиция»: пять лет назад он посмотрел документальный фильм «ВИЧ в России» Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) и с тех пор «серьезно стал относиться к этому вопросу».

После занятий на вокзал приехали студенты Павел и Мария (фамилии они попросили не называть). Пройти тестирование предложила девушка — она увидела пост о мероприятии в канале психолога и сексолога Ольги Василенко, которая участвовала в акции.

А вот 18-летняя Марта Дегтяренко о событии не знала, потому что «только-только» вернулась из Донбасса, где волонтерила в военном госпитале. Девушка не без гордости сообщила, что это была уже шестая поездка в новые регионы и что останавливаться она не планирует, ведь «людям нужно помогать». На вокзале она ждала поезд и «просто увидела» объявление о тестировании. «Надо рассказывать о ВИЧ и призывать регулярно проверяться. Потому что ты никогда не знаешь, когда тебя это может коснуться»,— считает она.

В беседе с корреспондентом “Ъ” врач Александр Андреев сообщил, что обычные гетеросексуальные контакты сейчас «действительно имеют некоторое преимущество в частоте передачи».

По его словам, очень важно, чтобы люди доверяли в вопросах секса только после того, как увидят результаты анализов партнера. И даже супругам нужно регулярно проверяться.

«Новые времена порождают новые проблемы,— рассуждал он, когда корреспондент “Ъ” получила отрицательный результат своего теста.— Сейчас такая проблема — приложения для быстрых встреч. Человек может быть в семье, но сходить "на сторону" и принести вирус в семью. Диагноз люди принимают по-разному, но, конечно, для них это шок. Наша задача — в первую очередь объяснить, как человеку жить. Рассказать, что ВИЧ на счастье не влияет. На продолжительность жизни сейчас, когда есть АРВ-терапия, не влияет. Люди с ВИЧ ведут нормальную, здоровую жизнь, рожают здоровых детей и не передают вирус своему партнеру, если принимают терапию».

Наталья Костарнова