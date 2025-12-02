Суд расторг контракт на поставку луков и стрел в рыбинскую спортшколу

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными четырех договоров на поставку спортивного инвентаря для стрельбы из лука для Спортивной школы олимпийского резерва №10 им. ЗТР Устинова-Иванова в Рыбинске. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Договоры были заключены с индивидуальным предпринимателем Дмитрием Фазановым на общую сумму 2,029 млн руб. в марте 2024 года. Деньги были выделены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Заказчиком выступала СШОР №10. Прокуратура указала, что сделки были искусственно раздроблены для обхода требований закона о контрактной системе. Это позволило провести закупку у единственного поставщика без конкурентных процедур, что создало преимущественное положение для бизнесмена и лишило других субъектов возможности заключить контракт.

Поставщик не признал судебные требования. В отзыве он написал, что потребность в инвентаре возникла поэтапно. Вернуть луки невозможно, так как они уже используются. Суд поддержал требования прокуратуры. «Фактически имело место искусственное дробление единой закупки с целью обхода установленных законом требований к выбору поставщика посредством торгов»,— говорится в решении суда.

В результате все четыре договора суд признал недействительными. После вступления в законную силу предприниматель должен будет вернуть деньги, а спортшкола — инвентарь.

Антон Голицын