Мадуро поклялся в преданности народу Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил на массовом митинге в Каракасе 1 декабря. Господин Мадуро поклялся в верности жителям Венесуэлы, добавив, что «никогда их не подведет». Его выступление транслировало национальное телевидение.

Господин Мадуро также подчеркнул, что Венесуэла прошла через «22 недели агрессии, которую можно назвать психологическим террором». По его словам более 94% населения «отвергает и осуждает империалистическую военную угрозу», а 200-тысячная армия страны готова защищать мир и суверенитет Венесуэлы.

С сентября этого года США, сосредоточив в Карибском море значительные военные силы, наносит удары по судам, согласно заявлениям, в рамках борьбы с наркотрафиком. Параллельно с этим, по информации СМИ, готовится наземная операция на территории Венесуэлы с целью свержения Мадуро. Президент США Дональд Трамп 21 ноября по телефону предлагал Николасу Мадуро покинуть страну с семьей до 28 ноября. После этого, 29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Влад Никифоров