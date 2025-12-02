В новосибирском метро сократят интервалы движения в дни Кубка Первого канала
В Новосибирске изменят работу общественного транспорта на время Кубка Первого канала по хоккею. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«На Ленинской линии метро в этот период сократят интервал движения поездов. Во время открытия и закрытия турнира, а также после окончания матчей на линию будут выпускать дополнительные электропоезда»,— сообщили в мэрии. Кроме того, автобусы и троллейбусы на маршрутах, проходящих по Октябрьскому мосту, будут работать «в усиленном режиме».
Для участия в Кубке Первого канала в Новосибирск приедут сборные России, Беларуси и Казахстана. Игровая программа откроется турниром формата «три на три» вечером 11 декабря.