В новосибирском метро сократят интервалы движения в дни Кубка Первого канала

В Новосибирске изменят работу общественного транспорта на время Кубка Первого канала по хоккею. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На Ленинской линии метро в этот период сократят интервал движения поездов. Во время открытия и закрытия турнира, а также после окончания матчей на линию будут выпускать дополнительные электропоезда»,— сообщили в мэрии. Кроме того, автобусы и троллейбусы на маршрутах, проходящих по Октябрьскому мосту, будут работать «в усиленном режиме».

Для участия в Кубке Первого канала в Новосибирск приедут сборные России, Беларуси и Казахстана. Игровая программа откроется турниром формата «три на три» вечером 11 декабря.

Валерий Лавский