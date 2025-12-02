Со Среднего Урала за границу в ноябре отправили 50 тыс. куб. м лесоматериалов

В ноябре из северного округа Свердловской области отгрузили 50 тыс. куб. м лесоматериалов на экспорт, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Странами-импортерами стали Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Афганистан и Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Лесоматериалы доставлялись железнодорожным и автомобильным транспортом. Для вагонов выдано 210 сертификатов, для грузовиков — 532. В системе «Аргус Фито» оформлено 742 фитосанитарных сертификата. Каждая партия прошла фитосанитарный досмотр и экспертизу в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Там было подтверждено соответствие продукции требованиям стран-импортеров и отсутствие карантинных вредных объектов.

Напомним, с 1 по 28 ноября из Свердловской области в Китай экспортировали более 2 тыс. тонн торфогрунта.

Ирина Пичурина