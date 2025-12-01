Из Свердловской области в Китай доставили свыше 2 тыс. тонн торфогрунта в ноябре

С 1 по 28 ноября из Свердловской области в Китай экспортировали более 2 тыс. тонн торфогрунта под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Для обеспечения безопасности продукции провели досмотры, отбор образцов и лабораторные исследования — карантинных объектов не было. Каждая партия торфогрунта сопровождалась фитосанитарными сертификатами, соответствующими требованиям китайских властей.

Ирина Пичурина