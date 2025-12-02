Рост закупок вакцин не закрывает потребности регионов

Поставки вакцин от опасных инфекций выросли, но до массовой защиты населения еще далеко. Регионы за девять месяцев 2025 года закупили 440 тыс. упаковок вакцины от менингококка на 1,6 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее. Однако, по данным консультантов «Право на здоровье», это покрывает лишь 13% реальной потребности.

Проблема в том, что прививки от менингококка и ВПЧ до сих пор не включены в Национальный календарь прививок (НКПП), который гарантирует бесплатную вакцинацию. Закупки вакцины от ВПЧ, напротив, упали на 26%, до 115 тыс. упаковок, закрывая лишь 5% потребности.

В Минздраве заявили «Ъ», что НКПП совершенствуется по стратегии до 2035 года с учетом запуска отечественного производства. «Для включения в календарь вакцина должна быть произведена в России», — поясняют эксперты. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, две российские вакцины от менингококка проходят финальные испытания.

При этом общие закупки «календарных» вакцин (корь, полиомиелит и др.) в этом году тоже резко снизились. 70% опрошенных экспертов оценивают ситуацию с иммунопрофилактикой как неудовлетворительную. «Даже медработники часто не понимают смысла прививок», — отмечает главный научный сотрудник центра фтизиопульмонологии Минздрава Андрей Продеус.

