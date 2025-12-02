Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил о подготовке Европы к возможной войне с Россией и подчеркнул, что ключевым вопросом в будущем станет сохранение континента от уничтожения. Его слова прозвучали на мероприятии в венгерском городе Жамбек и были опубликованы агентством MTI.

Господин Сийярто отметил, что согласно стратегическим документам Евросоюза полная боеготовность европейских стран должна быть достигнута к 2029 году, что, по его мнению, указывает на возможность начала военного конфликта в 2030 году. «Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента»,— сказал он.

Министр иностранных дел призвал венгерских избирателей принять активное участие в парламентских выборах 2026 года и не допустить, чтобы «мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны». Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что высказывания западных политиков и СМИ свидетельствуют о фактической разработке военных планов по подготовке Европы к войне с Россией.