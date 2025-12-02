FT: Украина начала реструктуризацию привязанных к ВВП долгов

Украина приступила к реструктуризации долговых обязательств на сумму $2,6 млрд, которые связаны с динамикой экономического роста, сообщает Financial Times со ссылкой на публикацию Министерства финансов Украины на биржевом сервисе Oslo Brs NewsWeb.

Реструктуризируемые обязательства представляют собой особый вид долгов, выплаты по которым зависят от роста экономики: при увеличении ВВП выплаты растут, при замедлении — снижаются. Как отмечает газета, эти так называемые «ВВП-варранты» играют важную роль в финансировании текущих военных нужд Киева.

Обслуживание этого долга могло бы нанести значительный ущерб бюджету Украины после окончания военных действий, изъяв из него миллиарды долларов. В связи с этим Минфин Украины предложил инвесторам обменять «ВВП-варранты» на евробонды до конца года. Взамен инвесторам обещается денежная компенсация до $180 млн и постепенное увеличение процентных выплат. Переговоры по этой реструктуризации продолжались несколько месяцев.