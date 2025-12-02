Фон дер Ляйен: ЕС добился прогресса в разработке мирного плана по Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского в Париже ускорили разработку плана ЕС по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Мы добились значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе»,— написала она в соцсети X.

Владимир Зеленский прибыл в Париж 1 декабря, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе визита также состоялись переговоры по видеосвязи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также с лидерами Великобритании, Германии, Польши, Италии, скандинавских стран, председателем Европейского совета Антониу Кошту и генсеком НАТО Марком Рютте.

По итогам обсуждений господин Макрон заявил, что европейские лидеры сформировали предварительный подход к гарантиям безопасности для Украины, который будет обсуждаться с США и другими партнерами.