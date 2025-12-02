NYP: штат Нью-Йорк освободил 7 тысяч нелегалов с начала второго срока Трампа

Штат Нью-Йорк освободил из заключения почти 7 тыс. нелегальных мигрантов с криминальным прошлым с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США.

Согласно письму, направленному в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, с 20 января власти штата освободили без уведомления иммиграционных властей (ICE) 6 947 нелегальных мигрантов. В их числе — лица, обвиняемые в убийствах, изнасилованиях, хранении детской порнографии, вооруженных ограблениях и других преступлениях.

Кроме того, в тюрьмах Нью-Йорка в настоящее время содержатся ещё 7,1 тыс. нелегальных мигрантов, в отношении которых действуют ордеры на задержание ICE, отмечает New York Post. По данным агентства, они совершили в общей сложности 148 убийств, 717 нападений, 134 кражи со взломом и 260 преступлений сексуального характера.