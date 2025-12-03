Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Излом времени

Как изменились герои сериала «Очень странные дела»

«Коммерсантъ Стиль» называет главные цифры сериала и отслеживает карьеры главных героев этой фантастической саги.

Начался показ заключительного, пятого сезона сериала «Очень странные дела», который с момента своего появления бьет все рекорды: по гонорарам, бюджету съемок, количеству наград и статистике просмотров. Напомним сюжет: действие происходит в вымышленном американском городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-е годы. С момента действия четвертого сезона прошло более трех лет, звезды выросли, но интрига сохраняется. Идет борьба со злом, которое живет в «Изнанке» — параллельном мире, идентичном нашему, только являющемуся средоточием всего плохого и темного.

Факты о сериале:

  • «Очень странные дела» — один из самых главных хитов Netflix. По данным компании, только четвертый сезон сериала был просмотрен более 140 млн раз, что составляет около 1,8 млрд часов просмотра.
  • Производство каждого эпизода пятого сезона стоило $60 млн, а весь сезон в целом обошелся компании примерно $400–480 млн.
  • Актерские гонорары — одни из самых топовых в индустрии — например, за один эпизод пятого сезона Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор получают около $1,2 млн.
  • После выхода сериала композиция Running Up That Hill 1985 года в исполнении певицы Кейт Буш стала самой прослушиваемой во всем мире.
  • Кейт Буш только на роялти за стриминг песни заработала в районе $2,5 млн, а ее состояние увеличилось более чем на $9 млн (цифры после выхода четвертого сезона в 2023 году).
  • У сериала более 73 наград и 211 номинаций, включая «Эмми», «Золотой глобус», «Грэмми» и другие. Четырежды номинирован на премию «Эмми» как лучший драматический сериал.
Милли Бобби Браун (Одиннадцать). Милли было 12 лет, когда она впервые появилась в роли Одиннадцать, 2016 год. Сейчас актрисе 21 год, она делает карьеру и замужем за Джейком Бонджови

Финн Волфхарт (Майк Уиллер). В первом сезоне актеру было 14 лет. Впоследствии сотрудничал с Saint Laurent, выступая в качестве модели. Снялся в нескольких фильмах, является вокалистом, ритм-гитаристом и автором песен, выпускает сольные альбомы. Сейчас ему 23 года

Ной Шнапп (Уилл Байерс). Канадско-американский актер, начал сниматься в сериале в 12 лет, сейчас ему 21 год. На его счету несколько номинаций и побед, в частности за лучший испуг от MTV Movie &amp; TV Awards 2018 года

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон). Начал сниматься в 14 лет, имеет редкое генетическое заболевание — синдром Шейтхауэра—Мари—Сентона. Сейчас актеру 23 года, он играет в театре и снимается в кино

Кейлеб Маклафлин (Лукас Синклер). В сериале появился в возрасте 15 лет, до этого добился известности на Бродвее, где играл роль Симбы в постановке «Король Лев». Сейчас ему 24 года, продолжает сниматься в новых проектах

Сэди Синк (Макс Мэйфилд). Ее карьера началась в 9 лет с ролей в мюзиклах и музыкальных спектаклях. На момент начала съемок в «Странных делах» ей было 14 лет, сейчас актрисе 23 года

Наталия Дайер (Нэнси Уилер). В первом сезоне сериала актрисе был 21 год, сейчас ей 30 лет, встречается с партнером по сериалу актером Чарли Хитоном

Джо Кири (Стив Харрингтон). Американский актер и музыкант, снимался в рекламе и сериалах. В «Странных делах» появился в возрасте 24 лет. Сейчас ему 33 года, продолжает заниматься музыкальной и актерской карьерой

Майя Хоук (Робин Бакли). Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, модель, актриса, в сериале начала сниматься в 18 лет. Сейчас ей 27 лет, делает музыкальную карьеру, выступая в качестве певицы

Чарли Хитон (Джонатан Байерс). Английский музыкант, барабанщик, актер. В сериале начал сниматься в возрасте 22 лет, сейчас ему 31 год

Вайнона Райдер (Джойс Байерс). Одна из самых успешных актрис 1990-х годов, номинантка на «Оскар», обладательница премии «Золотой глобус». На момент выхода пятого сезона ей 54 года и ее карьера активно развивается

Дэвид Харбор (Джим Хоппер). Американский актер, которому роль в «Странных делах» принесла широкую известность. Он появился в сериале в возрасте 41 года, сейчас ему 50 лет, снимается в нескольких проектах

Ирина Кириенко

