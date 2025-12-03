Излом времени

«Коммерсантъ Стиль» называет главные цифры сериала и отслеживает карьеры главных героев этой фантастической саги.

Начался показ заключительного, пятого сезона сериала «Очень странные дела», который с момента своего появления бьет все рекорды: по гонорарам, бюджету съемок, количеству наград и статистике просмотров. Напомним сюжет: действие происходит в вымышленном американском городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-е годы. С момента действия четвертого сезона прошло более трех лет, звезды выросли, но интрига сохраняется. Идет борьба со злом, которое живет в «Изнанке» — параллельном мире, идентичном нашему, только являющемуся средоточием всего плохого и темного.

Факты о сериале:

«Очень странные дела» — один из самых главных хитов Netflix. По данным компании, только четвертый сезон сериала был просмотрен более 140 млн раз, что составляет около 1,8 млрд часов просмотра.

Производство каждого эпизода пятого сезона стоило $60 млн, а весь сезон в целом обошелся компании примерно $400–480 млн.

Актерские гонорары — одни из самых топовых в индустрии — например, за один эпизод пятого сезона Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор получают около $1,2 млн.

После выхода сериала композиция Running Up That Hill 1985 года в исполнении певицы Кейт Буш стала самой прослушиваемой во всем мире.

Кейт Буш только на роялти за стриминг песни заработала в районе $2,5 млн, а ее состояние увеличилось более чем на $9 млн (цифры после выхода четвертого сезона в 2023 году).

У сериала более 73 наград и 211 номинаций, включая «Эмми», «Золотой глобус», «Грэмми» и другие. Четырежды номинирован на премию «Эмми» как лучший драматический сериал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Милли Бобби Браун (Одиннадцать). Милли было 12 лет, когда она впервые появилась в роли Одиннадцать, 2016 год. Сейчас актрисе 21 год, она делает карьеру и замужем за Джейком Бонджови Фото: Getty Images Финн Волфхарт (Майк Уиллер). В первом сезоне актеру было 14 лет. Впоследствии сотрудничал с Saint Laurent, выступая в качестве модели. Снялся в нескольких фильмах, является вокалистом, ритм-гитаристом и автором песен, выпускает сольные альбомы. Сейчас ему 23 года Фото: Getty Images Ной Шнапп (Уилл Байерс). Канадско-американский актер, начал сниматься в сериале в 12 лет, сейчас ему 21 год. На его счету несколько номинаций и побед, в частности за лучший испуг от MTV Movie & TV Awards 2018 года Фото: Getty Images Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон). Начал сниматься в 14 лет, имеет редкое генетическое заболевание — синдром Шейтхауэра—Мари—Сентона. Сейчас актеру 23 года, он играет в театре и снимается в кино Фото: Getty Images Кейлеб Маклафлин (Лукас Синклер). В сериале появился в возрасте 15 лет, до этого добился известности на Бродвее, где играл роль Симбы в постановке «Король Лев». Сейчас ему 24 года, продолжает сниматься в новых проектах Фото: Getty Images Сэди Синк (Макс Мэйфилд). Ее карьера началась в 9 лет с ролей в мюзиклах и музыкальных спектаклях. На момент начала съемок в «Странных делах» ей было 14 лет, сейчас актрисе 23 года Фото: Getty Images Наталия Дайер (Нэнси Уилер). В первом сезоне сериала актрисе был 21 год, сейчас ей 30 лет, встречается с партнером по сериалу актером Чарли Хитоном Фото: Getty Images Джо Кири (Стив Харрингтон). Американский актер и музыкант, снимался в рекламе и сериалах. В «Странных делах» появился в возрасте 24 лет. Сейчас ему 33 года, продолжает заниматься музыкальной и актерской карьерой Фото: Getty Images Майя Хоук (Робин Бакли). Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, модель, актриса, в сериале начала сниматься в 18 лет. Сейчас ей 27 лет, делает музыкальную карьеру, выступая в качестве певицы Чарли Хитон (Джонатан Байерс). Английский музыкант, барабанщик, актер. В сериале начал сниматься в возрасте 22 лет, сейчас ему 31 год Вайнона Райдер (Джойс Байерс). Одна из самых успешных актрис 1990-х годов, номинантка на «Оскар», обладательница премии «Золотой глобус». На момент выхода пятого сезона ей 54 года и ее карьера активно развивается Фото: Getty Images Дэвид Харбор (Джим Хоппер). Американский актер, которому роль в «Странных делах» принесла широкую известность. Он появился в сериале в возрасте 41 года, сейчас ему 50 лет, снимается в нескольких проектах Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 12 Милли Бобби Браун (Одиннадцать). Милли было 12 лет, когда она впервые появилась в роли Одиннадцать, 2016 год. 