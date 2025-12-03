Излом времени
Как изменились герои сериала «Очень странные дела»
«Коммерсантъ Стиль» называет главные цифры сериала и отслеживает карьеры главных героев этой фантастической саги.
Фото: IMDb
Начался показ заключительного, пятого сезона сериала «Очень странные дела», который с момента своего появления бьет все рекорды: по гонорарам, бюджету съемок, количеству наград и статистике просмотров. Напомним сюжет: действие происходит в вымышленном американском городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-е годы. С момента действия четвертого сезона прошло более трех лет, звезды выросли, но интрига сохраняется. Идет борьба со злом, которое живет в «Изнанке» — параллельном мире, идентичном нашему, только являющемуся средоточием всего плохого и темного.
Факты о сериале:
- «Очень странные дела» — один из самых главных хитов Netflix. По данным компании, только четвертый сезон сериала был просмотрен более 140 млн раз, что составляет около 1,8 млрд часов просмотра.
- Производство каждого эпизода пятого сезона стоило $60 млн, а весь сезон в целом обошелся компании примерно $400–480 млн.
- Актерские гонорары — одни из самых топовых в индустрии — например, за один эпизод пятого сезона Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор получают около $1,2 млн.
- После выхода сериала композиция Running Up That Hill 1985 года в исполнении певицы Кейт Буш стала самой прослушиваемой во всем мире.
- Кейт Буш только на роялти за стриминг песни заработала в районе $2,5 млн, а ее состояние увеличилось более чем на $9 млн (цифры после выхода четвертого сезона в 2023 году).
- У сериала более 73 наград и 211 номинаций, включая «Эмми», «Золотой глобус», «Грэмми» и другие. Четырежды номинирован на премию «Эмми» как лучший драматический сериал.