Путин приказал подготовить бойцов СВО к зиме

Владимир Путин во время посещения пункта управления СВО поручил обеспечить военнослужащих всем необходимым на зиму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период», — сказал господин Песков.

Президент также поблагодарил «личный состав группировок за успешные действия», добавил пресс-секретарь.

2 декабря Владимир Путин должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Стороны, как сообщалось, планировали обсуждать американский план по прекращению боевых действий на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ».