Выручка застройщиков элитного жилья в 2025 году растет минимальными темпами

Рост выручки застройщиков элитного жилья по итогам трех кварталов 2025 года замедлился до 6% год к году и составил 335,3 млрд руб., подсчитали в Whitewill. В начале года показатель рос на 75%. Эксперты связывают снижение темпов с падением спроса и переориентацией покупателей на вторичный рынок.

За третий квартал в сегменте было продано 370 квартир — на 25% меньше, чем годом ранее. Дополнительным фактором стал дефицит нового предложения: в 2025 году запущено лишь девять новых проектов премиум- и делюкс-класса.

При этом цены продолжают расти. В сентябре средняя стоимость элитных новостроек в Москве увеличилась на 21% год к году — до 2,2 млн руб. за кв. м. Эксперты не ожидают снижения цен и прогнозируют умеренный рост выручки в дальнейшем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Элита слегка расстроилась».