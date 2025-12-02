Моногорода пересчитают по-новому

Белый дом намерен повысить эффективность господдержки моногородов, сократив количество населенных пунктов, имеющих такой статус. На него смогут претендовать муниципальные округа и муниципальные образования, являющиеся ядром городской агломерации, следует из принятого правительством постановления. В новом перечне также останутся моногорода, безработица в которых заметно превышает среднероссийский уровень, и населенные пункты со статусом территорий опережающего развития. Покинут же список примерно 75 населенных пунктов, в силу диверсификации их экономики уже не соответствующих такому критерию монопрофильности, как доля занятых на градообразующем предприятии.

Правительство приняло постановление, обновляющее критерии отнесения населенных пунктов к моногородам. Согласно документу, на получение этого статуса смогут претендовать муниципальные округа и муниципальные образования, являющиеся ядром городской агломерации (город и населенные пункты в пределах полуторачасовой транспортной доступности, объединенные общими экономическими связями).

На первом этапе подготовки постановления предполагалось, что число моногородов сократится с 321 в прежнем перечне еще от 2014 года до 218 (см. “Ъ” от 24 июня). Сейчас точной оценки нового количества моногородов нет — как пояснили “Ъ” в Минэкономики, перечень будет утвержден в первом полугодии 2026 года «на основе статистики за 2025 год и по итогам анализа предложений высших должностных лиц регионов с учетом новых критериев». Поясним, что согласно принятому постановлению, губернаторы смогут обращаться в правительство с предложением о включении в список отдельных муниципальных образований.

Тем не менее на данных момент можно говорить о сокращении перечня ориентировочно до 246 моногородов, поскольку, по оценке Минэкономики, в 2026 году из него «уйдут» примерно 75 населенных пунктов, в течение пяти последних лет уже не соответствовавших основному критерию монопрофильности — 20% занятых на градообразующем предприятии при численности населения не более 3 тыс. человек.

Для соответствующих же этому критерию меры господдержки остаются прежними — это льготное кредитование инвестпроектов для диверсификации экономики и возможность создания территорий опережающего развития (ТОР) с льготными режимами. Также на господдержку по-прежнему смогут рассчитывать моногорода, в которых безработица за последние три года в два и более раза выше среднероссийской (по данным за 2022–2024 годы, это 20 населенных пунктов). Останутся в новом списке останутся и 84 моногорода, в которых действует режим ТОР — срок их функционирования завершается в период с 2028 по 2032 год.

В Минэкономики пояснили “Ъ”, что основная цель изменений — «обеспечить адресность и эффективность поддержки населенных пунктов с моноотраслевой экономикой, которые наиболее уязвимы к изменениям рыночной конъюнктуры».

Социально-экономическая ситуация в моногородах постепенно улучшается, говорит директор центра регионального развития Центра стратегического развития (ЦСР) Валерия Чуженькова. По расчетам ЦСР, сейчас уже в 82 моногородах доля занятых на градообразующем предприятии ниже 20%. Также эксперт отмечает, что почти половина моногородов в последние годы получили статус муниципального округа и это стало преградой для получения господдержки и мешало оценивать ключевые показатели (долю занятых на градообразующем предприятии и безработицу). Принятое постановление решает эту проблему.

Прежний перечень моногородов был слишком широк, говорит эксперт Института экономики города Роман Попов, «сегодня в него входят отдельные вполне успешные населенные пункты». Вместе с тем он отмечает, что сохраняемый критерий уровня безработицы «довольно манипулятивен» — «он является своеобразной лазейкой, с помощью которой господдержку по-прежнему смогут получать те, кому она уже не так нужна». В целом, оценивая постановление, эксперт отмечает, что в существующих реалиях его можно считать компромиссным — перечень сокращается, но многие моногорода смогут сохранить господдержку в сложных экономических условиях.

Анна Королева