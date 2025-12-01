В Саратовской области рабочая группа изучает случаи незаконной приватизации

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области создана рабочая группа под председательством губернатора Романа Бусаргина для изучения случаев незаконной приватизации объектов. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы.

В рамках работы группа рассматривает законность приватизации объектов, анализирует документы и перспективы возвращения имущества в государственную собственность. В группу также вошли представители прокуратуры и юристы правового отдела правительства области.

Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Саратовской области Максим Фролков подчеркнул, что ведомство в первую очередь уделяет внимание заброшенным объектам, которые не используются и портят облик города. Также проводятся инвентаризации федерального имущества для выявления неэффективно используемых объектов. По итогам встречи председатель облдумы Алексей Антонов призвал минэкономразвития составить реестр незаконно приватизированных объектов.

