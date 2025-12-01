В Саратове Росимущество готовится изъять завод «Карат» у бизнесмена Шаповалова

Росимущество анонсировало иск об изъятии территории бывшего завода «Карат Плюс» у самарского предпринимателя Алексея Шаповалова. Об этом стало известно в ходе работы по возвращению объектов в государственную собственность, проводимой в Саратовской области.

Имущественный комплекс площадью порядка 2,5 га в Ленинском районе принадлежит компании «СДМ Групп» с 2006 года. Ранее территория рассматривалась как площадка для строительства новой школы, однако договориться с собственником не удалось из-за запрошенной им суммы в 500 млн руб.

Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Саратовской области Максим Фролков отметил, что удалось найти способ защитить гражданские интересы. Исковое заявление будет подготовлено в ближайшее время. Саратовский завод «Карат плюс» занимался деревообработкой и выпускал двери из массива и фанеры, наличники, плинтусы и элементы лестниц, а также осуществлял международные перевозки.

Никита Маркелов