В Новоульяновске приостанавливает работу цементный завод

В Новоульяновске временно приостанавливает работу цементный завод «Ульяновскцемент», входящий в холдинг «Цемрос». Руководство компании приняло решение «законсервировать» предприятие до улучшения экономической ситуации.

Пока неизвестно, когда завод возобновит производство. По словам депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, планируется уволить 200 человек. При этом Сенгилеевский цемзавод, также являющийся частью холдинга «Цемрос», продолжит свою работу.

В октябре текущего года сообщалось, что «Ульяновскцемент» получил статус филиала компании «Цемрос».