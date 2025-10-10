«Ульяновскцемент» получил статус филиала компании «Цемрос»

Холдинг «Цемрос» (Цементные заводы России) сообщил, что продолжает расширять свою сеть управляемых предприятий, включив в состав филиалов «Ульяновскцемент» (Новоульяновск, Ульяновская область) и Катавский цементный завод (Челябинская область). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что оба предприятия сохраняют партнерские отношения и обязательства перед клиентами и сотрудниками, поддерживая связи с местными сообществами.

«Ульяновскцемент» является одним из ведущих производителей цемента в Приволжском округе. Предприятие недавно выделило почти 3,8 млн руб. на ремонт класса химии в одной из школ Новоульяновска.

Ранее сообщалось, что Сенгилеевский филиал холдинга «Цемрос» и «Ульяновскцемент» (Новоульяновск) с 1 октября перешли на сокращенную рабочую неделю.

Андрей Сазонов