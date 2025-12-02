Свинина дешевеет рекордными темпами перед Новым годом

Оптовые цены на свинину на 48-й неделе года (24–30 ноября) показали резкое снижение в годовом выражении. Стоимость полутуши упала на 10%, до 180 руб./кг, товарных свиней — на 14%, до 119 руб./кг. Значительно подешевели грудинка и шея. Рост показал только карбонад (+14%), следует из еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.

На спросе сейчас сказывается сезонное затишье после лета, а также пик производства, пояснила партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. По мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, ситуацию определяет смена потребительского поведения.

Рынок давит дисбаланс: производство свинины выросло, а потребление замедлилось, отметил управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Часть покупателей, по словам экспертов, перешла на другие белковые продукты.

Падение цен бьет по рентабельности, которая, по оценкам, может снизиться с 25–26% до 20% к концу 2025 года. Менее эффективные хозяйства сталкиваются с риском убытков, констатировал господин Краснов. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum считают, что перед праздниками возможен лишь небольшой отскок цен.

В ответ производители, например «Агроэко», наращивают выпуск более маржинальной упакованной продукции.

