Замминистра промышленности Лысогорский стал первым замглавы Минпромторга
Замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский назначен первым замминистра промышленности и торговли. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ.
Замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Прежде должность первого замминистра занимал Василий Осьмаков. Он был освобожден от должности в середине октября и назначен замминистра обороны.
Господин Лысогорский был назначен заместителем министра в октябре 2022 года. После его повышения отдельным распоряжением кабмина на должность замминистра промышленности и торговли назначен Алексей Матушанский.