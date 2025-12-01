Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Замминистра промышленности Лысогорский стал первым замглавы Минпромторга

Замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский назначен первым замминистра промышленности и торговли. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ.

Замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прежде должность первого замминистра занимал Василий Осьмаков. Он был освобожден от должности в середине октября и назначен замминистра обороны.

Господин Лысогорский был назначен заместителем министра в октябре 2022 года. После его повышения отдельным распоряжением кабмина на должность замминистра промышленности и торговли назначен Алексей Матушанский.

