Чем известен новый замглавы Минобороны Василий Осьмаков

31 октября новым заместителем министра обороны России стал Василий Осьмаков. Замглавы ведомства представили на заседании совета министров обороны государств СНГ в Алматы. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Василий Осьмаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Осьмаков Василий Сергеевич родился 8 июня 1983 года в Москве. С отличием окончил МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка» (2005), аспирантуру в Государственном университете управления (2008).

С 2004 года работал в Минпромэнерго России (позже — Минпромторг) в отделах общественных связей, стратегического планирования и научно-исследовательских работ, сопровождения приоритетных направлений промышленной политики департамента экономического анализа и перспективного планирования.

В 2008–2012 годах — помощник и советник министра промышленности и торговли РФ. В 2012 году назначен директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга.

В 2016 году стал заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2021-м повышен до первого заместителя. Курировал департамент бюджетной политики и финансов, департамент стратегического развития и корпоративной политики, административный департамент, а также вопросы бюджетного планирования, импортозамещения, координации нацпроектов и кадровой политики.

В октябре 2025 года после более чем 20-летней работы в министерстве премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении его от должности в связи с переходом на другую работу.

Кандидат экономических наук. Владеет английским, арабским и немецким языками. Действительный государственный советник РФ первого класса.