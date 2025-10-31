Чем известен новый замглавы Минобороны Василий Осьмаков
Новым заместителем Минобороны назначен бывший замглавы Минпромторга
31 октября новым заместителем министра обороны России стал Василий Осьмаков. Замглавы ведомства представили на заседании совета министров обороны государств СНГ в Алматы. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Василий Осьмаков
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Осьмаков Василий Сергеевич родился 8 июня 1983 года в Москве. С отличием окончил МГУ по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка» (2005), аспирантуру в Государственном университете управления (2008).
С 2004 года работал в Минпромэнерго России (позже — Минпромторг) в отделах общественных связей, стратегического планирования и научно-исследовательских работ, сопровождения приоритетных направлений промышленной политики департамента экономического анализа и перспективного планирования.
В 2008–2012 годах — помощник и советник министра промышленности и торговли РФ. В 2012 году назначен директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга.
В 2016 году стал заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2021-м повышен до первого заместителя. Курировал департамент бюджетной политики и финансов, департамент стратегического развития и корпоративной политики, административный департамент, а также вопросы бюджетного планирования, импортозамещения, координации нацпроектов и кадровой политики.
В октябре 2025 года после более чем 20-летней работы в министерстве премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении его от должности в связи с переходом на другую работу.
Кандидат экономических наук. Владеет английским, арабским и немецким языками. Действительный государственный советник РФ первого класса.