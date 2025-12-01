ЕС готовит санкции против Белоруссии из-за шаров с контрабандой на границе Литвы

Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении Белоруссии из-за участившихся случаев пересечения воздушными шарами контрабандистов границы с Литвой. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подобная «гибридная атака» со стороны Белоруссии абсолютно неприемлема, заявила госпожа фон дер Ляйен. «Мы по-прежнему абсолютно солидарны с Литвой»,— написала она в X.

Сегодня министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и министр транспорта Юрас Таминскас призвали Еврокомиссию ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии из-за участившихся случаев контрабанды. Кроме того, министры просят потребовать от Белоруссии вернуть застрявшие на ее территории литовские грузовики.

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября. В ответ Минск ограничил движение грузовиков с литовской регистрацией. 20 ноября литовские власти вновь открыли границу.

