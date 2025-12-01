Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу от имени «Т-Банка»

Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу усмотрело нарушение Закона о рекламе в деятельности «Т-Банка». С жалобой на кредитную организацию в ведомство обратился один из жителей Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном УФАС, в ходе рассмотрения дела было установлено, что согласие на рекламную рассылку со стороны заявителя у банка отсутствует, звонок ему был осуществлен с помощью автодозвона, а рекламу от имени банка распространял некий предприниматель.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе, реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Согласно ч. 2 ст. 18 Закона о рекламе не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

В итоге антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей. В действиях ответчиков признано нарушение закона. В ходе рассмотрения банк и предприниматель прекратили рассылку, уточнили в УФАС. Материалы дела были переданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что из-за нарушения требований к рекламе кредитов петербургское УФАС оштрафовало на 600 тыс. рублей компанию «Быстроденьги».

Андрей Цедрик