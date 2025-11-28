УФАС по Петербургу оштрафовало «Быстроденьги» на 600 тыс. рублей за рекламу

Из-за нарушения требований к рекламе кредитов УФАС по Санкт-Петербургу оштрафовало компанию «Быстроденьги». Организация вынуждена заплатить штраф в размере 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники органа получили заявление на рекламу «заема без процентов», эта информация распространялась в подразделении компании. «Быстроденьги» указали сведения о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита более мелким шрифтом, чем информацию об отсутствии процентов.

Закон о рекламе регламентирует, что при распространении сообщений о выдаче заемов с параметрами процентных ставок должны быть сведения о диапазонах значений полной стоимости кредита (заема). Информация должна быть предоставлена до ознакомления с процентными ставками, указываться шрифтом размером не менее, чем шрифт для сведений о процентных ставках.

Компания нарушила положения ч. 3 ст. 28 Закона о рекламе. В связи с этим «Быстроденьги» назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Татьяна Титаева