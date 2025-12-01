Налоговая служба банкротит Армавирскую межрайонную аптечную базу

Процедура наблюдения введена в отношении ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» (МРАБ). Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. С иском о признании общества банкротом обратилась Федеральная налоговая служба России в лице ИФНС России №13 по Краснодарскому краю.

По данным истца, за Армавирской межрайонной аптечной базой числится задолженность по налогам, сборам, страховым вносам в размере 1,2 млн руб. — подлежащих включению во вторую очередь реестра требований кредиторов, 104 млн руб. — в третью очередь, из них: 530,8 млн руб. основной долг, 50,1 млн руб. пени, 6,3 тыс. руб. штрафы.

Должник подтвердил задолженность, но попросил прекратить дело из-за отсутствия средств на процедуру, ссылаясь на арест имущества по уголовному делу бенефициара Владимира Ильичева. Суд отказал в прекращении дела, поскольку за компанией зарегистрировано имущество на сумму, превышающую размер предъявленных ФНС России требований.

Временным управляющим ООО «МРАБ» утвержден член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Тимур Узбеков.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» зарегистрировано в 1996 году в Армавире Краснодарского края. Компания занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Финансовая отчетность за 2024 год в базе отсутствует. В 2023 году фирма показала убыток 9 млн руб.

