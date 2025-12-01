Более 5000 кв. м незаконно занимаемых помещений освободили в Петербурге за ноябрь

По итогам ноября текущего года сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили 56 помещений, занятых предпринимателями без законных оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Неправомерно занимаемые площади располагались в десяти районах города — Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном. Их общая площадь составила более 5000 кв. м.

Как уточнили в ККИ, большинство объектов — 47 помещений — были освобождены добровольно после выдачи пользователям соответствующих предписаний. В то же время девять объектов пришлось освобождать принудительно.

Среди освобожденных помещений: 10 объектов, занимаемых после окончания срока аренды и 46 помещений, занятых без оформления договоров. В них располагались салоны красоты, магазины, мастерские, офисные и складские помещения, также некоторые использовались под жилые и хозяйственные нужды, отметили в комитете.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал о завершении демонтажа незаконно возведенного спортивного комплекса в Приморском парке Победы. Площадь несанкционированного объекта составляла 9 тыс. кв. м.

Андрей Цедрик