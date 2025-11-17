Незаконно возведенный спорткомплекс демонтировали в Приморском парке Победы

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственной организацией завершили демонтаж незаконно возведенного спортивного комплекса в Приморском парке Победы. Площадь несанкционированного объекта составляла 9 тыс. кв. м, сообщили в ККИ.

Демонтаж начался в июле 2025 года и продолжался в течение четырех месяцев. Принимая во внимание охранный статус Приморского парка Победы как объекта культурного наследия регионального значения, разборка здания спорткомплекса велась преимущественно вручную, без применения тяжелой техники — за исключением этапов сортировки и вывоза строительного мусора.

Общий объем демонтированных конструкций составил более 47 тыс. кубометров, что сопоставимо примерно с 18-19 олимпийскими бассейнами. Работы по демонтажу проводились в несколько этапов, что позволило обеспечить безопасность и контроль качества на каждом из них, отметили в ККИ.

В настоящий момент территория площадью 3,7 кв. м полностью очищена от мусора, выровнена и подготовлена к дальнейшему благоустройству. Данный вид работ начнется следующей весной, уточнили в комитете.

Андрей Цедрик