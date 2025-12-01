«Ростсельмаш»: емкость рынка комбайнов снизилась до 3 тысяч машин

Емкость российского рынка комбайнов в 2025 году составит не более 3 тыс. машин, что в 1,8 раза меньше показателя 2024 года, заявил директор по экономике «Ростсельмаш» Дмитрий Мацаков. Об этом сообщает «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Мацакова, спрос на комбайны сокращается с 2021 года, когда были введены экспортные пошлины на зерно и масличные. Если в 2021 году емкость составляла 8,5 тыс. единиц, то к 2024 году она снизилась до 4,9 тыс. машин. Прогноз на 2025 год — 2,7 тыс. единиц. На 2026 год ожидается дальнейшее падение до 2 тыс. машин.

Мацаков отметил противоречие между стратегиями ведомств. Минсельхоз планирует увеличивать объемы экспорта сельхозпродукции и вовлекать новые земли в оборот. Минпромторг к 2030 году намерен нарастить производство комбайнов до 9,9 тыс. единиц в год, а к 2035 году — до 11,2 тыс. В 2025 году министерство планирует выпуск 6,9 тыс. машин.

«Однако рынку такой объем техники сейчас не нужен»,— указал представитель «Ростсельмаш». Он подчеркнул, что «завод «Ростсельмаш» может выпускать 8 тыс. комбайнов в год при двухсменной работе. Однако, сегодня формируется технологическое отставание российского АПК и российского сельхозмашиностроения».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Ростсельмаш» снизил выручку до 78,4 млрд руб. и получил прибыль 6,9 млрд руб. Годом ранее финансовые результаты составляли 98,7 млрд руб. и 16,3 млрд руб. соответственно. Компанией в равных долях владеют Константин Бабкин, Дмитрий Удрас и Юрий Рязанов.

Валентина Любашенко