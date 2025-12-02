Побочный эффект погружения

Правительство возложило на стивидоров обязанность организовывать обследование днищ судов водолазами на предмет подозрительных объектов и взрывчатых веществ. Грузоотправители говорят, что цена услуги, в норме составляющая 300 тыс. руб., порой доходит до 1 млн руб. и наблюдается дефицит водолазов, особенно на Дальнем Востоке. Стивидоры недоумевают, почему эта обязанность возложена на них, и с беспокойством ожидают зимнего сезона и льдов.

Затраты на осмотр подводной части приходящих из-за рубежа судов на предмет взрывных устройств и подозрительных предметов будут возложены на операторов портов. Такая норма содержится в постановлении правительства от 25 ноября.

Ужесточение контроля связано с тем, что в течение всего 2025 года на судах, находящихся в портах, недавно их посещавших или направляющихся в них, регистрируются инциденты, носящие признаки внешнего вмешательства.

Среди портов наиболее сложная ситуация сложилась в Усть-Луге, где в феврале после трех взрывов в машинном отделении начал тонуть танкер Koala, а в июне произошла утечка аммиака на судне Eco Wizard.

Ранее, 21 июля, вышел указ президента №502, предписывающий осуществлять заход в порт судов, следующих из иностранных портов, только с разрешения капитана порта, согласованного с ФСБ. Во его исполнение постепенно формировалась нормативная база, и 25 ноября вышло постановление правительства, содержащее порядок согласования захода иностранных судов. По нему в течение часа после получения уведомления о заходе судна капитан должен доложить об этом ФСБ, предоставив ему информацию о последних десяти портах, куда заходило судно. Далее в течение 48 часов сотрудники спецслужбы принимают решение о согласовании разрешения на заход, об отказе или о необходимости осмотра подводной части судна. Ответственность за организацию осмотра возлагается на оператора порта. Он, в свою очередь, вправе потребовать компенсировать расходы на это от судовладельца. Осмотр осуществляется с использованием водолазов и технических средств, «обеспечивающих полную и достоверную проверку подводной части судна на предмет наличия или отсутствия подозрительных предметов или взрывных устройств». Обезвреживание взрывных устройств возложено на армию и спецслужбы.

Новые нормы не ограничивают список портов, где должны осуществляться проверки. Однако фактически, говорят собеседники “Ъ”, летом новые меры почти в полном объеме уже принимались на Северо-Западе, а сейчас их начали форсировать и в портах Азово-Черноморского бассейна.

По данным отчета о государственном портовом контроле ФГБУ ИАСЦ Росморречфлота, в 2024 году иностранные суда совершили в общей сложности 26,7 тыс. заходов в порты РФ.

Из них в Новороссийск — 4,36 тыс., во Владивосток — 3 тыс., в Усть-Лугу — 2,75 тыс., в Большой порт Санкт-Петербург — 2,57 тыс., в Восточный — 1,67 тыс., в Находку — 1,6 тыс., в Туапсе — 1,27 тыс., в Приморск — 822, в Тамань — 556, в Мурманск — 544, в Ванино — 508.

Источник “Ъ” говорит, что средняя цена за услугу составляет 300 тыс. руб., однако отдельные порты взвинтили ценник до 1 млн руб. за осмотр. При этом, полагает он, сама сумма в итоге некритична — гораздо важнее наладить четкую, ритмичную работу. «Средств осуществления осмотра не хватает, особенно на Дальнем Востоке, где водолазы просто отсутствуют»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Источник “Ъ” в одном из портов РФ рассказывает, что для исполнения новых требований оператор порта заключил договор с Росморпортом на организацию процедур. Оплачивает осмотр агент, поясняет он. Пока с точки зрения инфраструктуры и организации процесса оператору удается справляться, говорит собеседник “Ъ”, водолазов достаточно. Однако, оговаривается он, все зависит от бассейна: локации порта, страны отправления судна и десяти предыдущих посещенных стран, а также от самого груза. Другой источник “Ъ” говорит, что никто не понимает, как все это будет работать в зимнюю навигацию. «Все в напряжении из-за предстоящего льда»,— подтверждает еще один собеседник “Ъ”.

В Ассоциации морских торговых портов от комментариев отказались, в Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”. «Стивидоры не понимают, почему на них возложили эту обязанность,— говорит собеседник “Ъ” в портовой отрасли.— Логичнее было бы на судовладельцев через их агентов, которые уже оплачивают портовые сборы, в которых заложена транспортная безопасность. Для стивидоров это несвойственная функция и большая нагрузка».

Наталья Скорлыгина