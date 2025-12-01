Объективно — один мусор

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как рассчитывать плату, взимаемую с бизнеса за вывоз твердых коммунальных отходов. Арбитражные суды позволили региональному оператору обложить магазины кулинарии сразу по двум нормативам накопления мусора, что увеличило стоимость услуг для ИП почти в четыре раза. Однако экономколлегия ВС признала, что к одному объекту может применяться лишь один норматив, наиболее соответствующий характеру деятельности, которая ведется в помещении.

Экономколлегия рассмотрела случай оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) магазинами кулинарии, в которых изготавливается и продается хлебобулочная продукция, в том числе для потребления внутри помещения (см. “Ъ” от 28 октября). Владелица этих пекарен ИП Ольга Саматова предложила региональному оператору ООО «Ситиматик-Волгоград», оказывающему услуги по обращению с ТКО, производить расчет по нормативу для общепита. Но в проекте соглашения от оператора кулинарии облагались платежами одновременно по двум нормативам — для продовольственного магазина (исходя из общей площади) и для кафе (по количеству посадочных мест). Подписывать договор в такой редакции предпринимательница не стала.

В январе 2024 года «Ситиматик-Волгоград» подал иск о взыскании с госпожи Саматовой около 2 млн руб. долга с процентами. Расчет почти за два года был произведен сразу по двум нормативам. Арбитражные суды Московского округа иск удовлетворили. Предпринимательница обжаловала решения судов в ВС, заявляя, что к магазинам кулинарии должен применяться только один норматив — для объектов общепита. В этом случае, по ее расчетам, сумма долга перед оператором составит 0,52 млн руб. Спор передали в экономколлегию, которая встала на сторону Ольги Саматовой и отменила решения нижестоящих инстанций.

По работе и отходы

ВС напомнил, что соглашение на оказание услуг по обращению с ТКО заключается по типовому договору, утвержденному правительством. Его существенным условием является способ коммерческого учета объема и массы отходов, один из них — расчет стоимости услуг по нормативам, которые устанавливаются региональными властями. Таким образом, плата за вывоз мусора «является регулируемой», поэтому при наличии разногласий между сторонами нельзя автоматически применять те условия договора, которые предложил оператор, указала экономколлегия.

Нижестоящим судам, по мнению ВС, следовало установить, какую деятельность в спорных помещениях ведет ИП. Согласно правилам, нормативы определяются отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются отходы. При этом, подчеркнула коллегия, законодательство не предусматривает возможность применения нескольких нормативов в отношении одного объекта даже при «функционально различном использовании его частей». В этом случае, пояснил ВС, «к одному объекту применяется лишь один норматив накопления отходов, в наибольшей степени соответствующий характеру деятельности» потребителя услуг по вывозу ТКО.

ИП Ольга Саматова ведет деятельность в сфере «ресторанов и услуг по доставке продуктов питания», она арендует помещения и размещает там магазины кулинарии, в которых можно получить услугу общественного питания непосредственно на месте и купить готовую продукцию на вынос. По ГОСТу магазин кулинарии относится к предприятиям общепита. Доказательств осуществления ИП иной деятельности в спорных объектах региональный оператор не представил, следовательно, к ним применяется один норматив — для общепита, отметила коллегия. Спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, который должен учесть эти разъяснения.

Подспорье для средних и малых

Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев рассказывает, что для бизнеса есть два основных способа расчета объема отходов и стоимости услуг по их вывозу. Первый, наиболее распространенный, основывается на нормативах накопления, а второй — на количестве и объеме контейнеров для отходов, продолжает господин Терентьев. Руководитель практики экологии и климатической безопасности адвокатского бюро А-ПРО Сергей Рафанов подтверждает популярность первого способа, поскольку «для малых и средних предприятий со стабильным объемом ТКО оплата по нормативам является удобной и предсказуемой».

Платить за услуги исходя из фактического объема накопленных отходов предпочитают предприятия, активно занимающиеся их раздельным сбором и переработкой, чтобы снизить свои расходы, уточняет господин Рафанов. Но такой способ, по его словам, менее распространен, так как обязывает собственников создать специализированную инфраструктуру и систему учета объемов и состава мусора, контролировать заполнение каждого контейнера и соблюдение графика вывоза.

Имеет свои минусы и расчет по нормативам. Во-первых, он не отражает реальную ситуацию с ТКО на конкретном объекте, указывает Сергей Рафанов: «Норма является усредненной величиной, рассчитанной статистическими методами». К тому же, добавляет господин Терентьев, региональные операторы нередко взимают плату с одного объекта сразу по нескольким нормативам, если «в помещении осуществляется несколько видов деятельности или помещение можно условно разделить на разные функциональные зоны».

85 процентов ТКО, или 40,5 млн тонн, направлено на захоронение на мусорные полигоны в 2024 году, по данным Росприроднадзора.

Юристы полагают, что решение ВС поможет сформировать единый подход в судах и повысит шансы бизнеса на успешное разрешение конфликта с операторами. Наибольшую пользу позиция коллегии принесет малым и средним предприятиям — как правило, именно они «наиболее емко организуют хозяйственный процесс, совмещая в одном помещении разные виды производства, а также продажи товаров», замечает партнер Orchards Азат Ахметов.

В частности, уточняет господин Рафанов, выводы ВС пригодятся владельцам торговых центров, гостиниц, спорткомплексов, ресторанов быстрого обслуживания. При этом господин Терентьев допускает, что попытки начислить плату за вывоз ТКО сразу по нескольким нормативам продолжатся. Однако, учитывая весомое подспорье в виде решения ВС, по мнению Азата Ахметова, в дальнейшем можно рассчитывать на изменение вектора судебной практики, что поспособствует отходу региональных операторов от прежней позиции.

Ян Назаренко, Анна Занина