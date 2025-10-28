Отходы по твердому тарифу

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор о взыскании с владелицы сети пекарен платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По мнению волгоградского оператора по обращению с ТКО, такую деятельность можно тарифицировать сразу по двум нормативам — для продовольственных магазинов и для кафе. Арбитражные суды с этим согласились, взыскав с ИП около 2 млн руб. платы с процентами. Предпринимательница настаивает, что в ее случае норматив должен быть один, для предприятий общепита, и добилась передачи спора в экономколлегию ВС. Если ВС поддержит эту позицию, плата снизится почти в четыре раза. Подобные споры в регионах распространены, но единой судебной практики по ним нет, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС РФ разъяснит, как выбирать нормативы накопления при расчете стоимости услуг по обращению с отходами. ИП Ольга Саматова в январе 2022 года заключила договор на вывоз мусора с региональным оператором ООО «Ситиматик-Волгоград», в приложении были указаны два помещения, где вырабатываются ТКО,— цех и продовольственный магазин, к которым применялись соответствующие нормативы. Позднее в связи с расширением бизнеса госпожа Саматова направила оператору заявку на оказание услуг по новым объектам — магазинам кулинарии «Пекарня Хлебница», предложив облагать их по нормативам общепита.

Компания в феврале 2023 года отправила ей проект допсоглашения, в котором к каждой пекарне применялось сразу два норматива накопления отходов: для продовольственного магазина (за 1 кв. м общей площади помещения 1,956 куб. м ТКО в год) и для кафе (за одно посадочное место 2,292 куб. м ТКО в год). Госпожа Саматова с такими условиями не согласилась и соглашение не подписала. В январе 2024 года ООО «Ситиматик-Волгоград» обратилось с иском к ИП о взыскании 1,73 млн руб. долга почти за два года, рассчитанного по двум нормативам, и 0,2 млн руб. неустойки.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск, взыскав с ИП в общей сложности около 2 млн руб. В решении говорится, что Ольга Саматова не направила в 15-дневный срок мотивированный отказ от подписания допсоглашения и не обратилась в суд за урегулированием разногласий, поэтому договор считается заключенным на условиях оператора. С этой позицией согласились апелляция и окружная кассация.

ИП обжаловала эти решения в ВС, настаивая на применении к магазинам кулинарии только одного норматива — для объектов общественного питания, предполагающего расчет исходя из количества посадочных мест. Сумма взыскания при таком подходе должна уменьшиться почти в четыре раза, до 0,52 млн руб.

Ольга Саматова указывает, что ее пекарни изготавливают и продают собственную хлебобулочную продукцию для потребления внутри помещения и навынос. Все эти процессы охватываются одним видом деятельности, а по ГОСТ 30389-2013 «магазин кулинарии» относится к типу предприятий общепита, организующих реализацию продукции общественного питания с возможным потреблением на месте, говорится в жалобе. Суды же, по мнению ИП, не учли, что она не подписывала проект соглашения на условиях оператора и направляла возражения по ним.

ВС признал эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 6 ноября.

Доходные отходы

Зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов отмечает распространенность подобных ситуаций. По его словам, региональные операторы по вывозу ТКО обычно стремятся применять к одному объекту несколько нормативов одновременно, искусственно разделяя единое помещение на различные функциональные зоны, что приводит к существенному завышению платы. При этом, рассказывает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, суды по таким спорам нередко поддерживают позицию оператора. Но есть и случаи, когда суды более внимательно анализируют обоснованность применения нескольких нормативов к конкретному объекту предпринимательской деятельности, уточняет Даниил Черных-Аипов.

Нормативы накопления ТКО устанавливаются на уровне субъектов федерации. Причем разброс нормативов для одного и того же вида деятельности в разных регионах может быть существенным, указывает господин Жаров. Это связано с различными климатическими условиями, уровнем развития инфраструктуры обращения с отходами, плотностью населения и другими особенностями, поясняет господин Черных-Аипов. Однако, по его словам, «нередко встречаются случаи, когда нормативы устанавливаются без должного научного обоснования или корректируются в сторону увеличения под давлением операторов, заинтересованных в максимизации своих доходов».

По мнению Евгения Жарова, ключевая проблема — в «несовершенстве самой методики определения нормативов и их категоризации, которая зачастую не успевает за современными форматами предпринимательства».

Советник по экологическим экспертизам экспертной компании «АльфаПро» Лариса Косюк отмечает, что утвержденные правительством РФ в 2016 году правила предусматривают два расчетных способа коммерческого учета отходов: исходя из нормативов или исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО. Бизнесу выгоднее второй вариант, а региональным операторам — первый, поскольку он позволяет им, по сути, получать деньги «за воздух», поясняет госпожа Косюк. Дело в том, что нормативы существенно превышают объем реально образовывающихся отходов, тогда как полигоны принимают мусор по фактическому весу, уточняет она.

47,5 миллиона тонн составил в 2024 году общий объем твердых коммунальных отходов в РФ, по данным Росприроднадзора

Юристы считают, что для магазинов кулинарии следовало применить только один норматив, предусмотренный для общепита. Он охватывает всю деятельность, связанную с производством и реализацией продукции собственного изготовления, полагает Евгений Жаров. К тому же, замечает Даниил Черных-Аипов, само по себе направление возражений от ИП свидетельствует о наличии разногласий сторон, поэтому логично переложить бремя обращения в суд за их урегулированием на оператора, инициировавшего изменение условий договора.

Чтобы минимизировать риски начисления платы сразу по нескольким нормативам, предпринимателям следует занимать активную позицию, направить в срок мотивированные возражения и тщательно документировать всю переписку с оператором, советует господин Жаров. Можно также рассмотреть возможность подачи иска в суд о принудительном заключении договора на своих условиях. Лариса Косюк рекомендует бизнесу изначально настаивать на расчетах не по нормативам, а по количеству контейнеров.

Ян Назаренко