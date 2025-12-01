«Коалиция желающих» подготовила проект гарантий безопасности для Украины

«Коалиция желающих» завершила работу над проектом гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской, первая леди Франции Брижит Макрон и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«В ближайшие несколько дней состоится обсуждение между представителями США и "коалицией желающих", чтобы уточнить участие американцев в этих гарантиях»,— сообщил господин Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (трансляцию вел The Guardian).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины только после заключения базового мирного соглашения, заявляли источники Pollitico. 2 декабря Владимир Путин проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

