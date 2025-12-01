В Ленобласти рассказали о сроках введения ограничений на проезд машин в центре Выборга

Власти Ленинградской области сообщили о сроках введения ограничений на проезд автомобилей в историческом центре Выборга. Подробности планируемых нововведений представил вице-губернатор региона Владимир Цой.

По его словам, в первую очередь в городе установят специальные камеры, которые будут отслеживать транспортный поток. Это намерены сделать к 2027 году. Затем потребуется изменить областной закон, чтобы у Выборга появилось официальное право вводить ограничения на основе данных этих камер.

«Конкретные меры — например, временное перекрытие въезда для туристов по выходным или праздничные дни — можно будет обсуждать лишь после того, как камеры будут закуплены, а изменения в закон приняты»,— прокомментировал господин Цой.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил закрыть центр Выборга для автотранспорта, чтобы спасти город от разрушения. Планируется, например, что Крепостная улица станет доступной только для такси и автобусов.

Подробнее об этом предложении — в материале «Ъ Северо-Запад» «Автомобили мешают реставрировать».

Андрей Цедрик