Автомобили мешают реставрировать

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил закрыть центр Выборга для автомобилей, чтобы спасти город от разрушения. Планируется, что улица Крепостная станет доступной только для такси и автобусов. Собеседники «Ъ Северо-Запад» считают, что введение ограничений действительно поможет решить транспортные проблемы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под ограничения проезда вероятнее всего попадет только участок между улицами Сторожевой башни, Пионерская, набережной 30-го гвардейского корпуса и Северным Валом.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Под ограничения проезда вероятнее всего попадет только участок между улицами Сторожевой башни, Пионерская, набережной 30-го гвардейского корпуса и Северным Валом.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За последние десять лет количество туристов в Выборге увеличилось втрое, заявил губернатор региона. Самый популярный город Ленобласти ежегодно принимает около 1,8 млн человек, но при этом большой поток гостей мешает реставрировать исторический центр. «Нельзя такой поток автомобилей пускать в Выборг. Надо оставить проезд только для такси, автобусов и для местных жителей по пропускам, как это делается в других исторических центрах. Иначе мы Выборг не спасем»,— заявил господин Дрозденко.

Глава региона предложил сделать улицу Крепостную и другие улицы доступными только для такси и автобусов. Если нововведения примут, то попасть в Старый город на машинах смогут только местные жители, причем для этого будет необходимо получить спецразрешение. Кроме ограничения возможности въезда в Выборге, чиновники планируют запустить перехватывающие парковки на подъездах к центру. Впоследствии, как допустили в администрации Ленобласти, они могут стать платными.

Комплексная программа восстановления Выборга идет с 2012 года. При поддержке Минкульта РФ в городе отреставрировали Выборгский замок с башней Олафа, собор святых Петра и Павла, Часовую башню и костел святого Гиацинта.

В комитете по культуре и туризму Ленинградской области отмечают, что туристический поток в Выборге находится в пределах комфортных показателей, а значительная нагрузка на инфраструктуру наблюдается лишь в период сезона отпусков или при проведении крупных мероприятий, таких как «Крендель фест» и мотофестиваль Baltic Rally.

Опрошенные изданием эксперты согласились с необходимостью закрыть центр от машин. Директор по решениям в области общественного транспорта консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин думает, что закрыть Старый город для проезда будет несложно, но под ограничения, вероятнее всего, попадет только участок между улицами Сторожевой башни, Пионерской, набережной 30-го Гвардейского Корпуса и Северным Валом.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков полагает, что следствием ограничений на въезд в центр станет введение платной парковки вблизи популярных среди гостей города локаций Выборга. Потому как тогда часть туристов перейдет на общественный транспорт, как было в случае с Петербургом и Москвой. Однако стоимость должна быть ниже, чем в столице: по мнению, эксперта цена не должна превышать 200 рублей за час.

«Если закрывать от туристов центр, то проблема с машинами просто сдвинется на участки рядом, поэтому необходимо ввести параллельно этому и платный паркинг. В отличие от Петербурга, в Выборге необходимо делать круглосуточный платный паркинг, в ином случае изменения проблему не решат»,— подытожил господин Булгаков.

Стефания Барченкова