Думская комиссия подготовит «дорожную карту» по регулированию ИИ

Комиссия Государственной думы по вопросам искусственного интеллекта подготовит «дорожную карту» регулирования нейросетевых технологий. Ее возглавит вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия»), заявил депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») на круглом столе на тему «Искусственный интеллект и политика: вызовы и проблемы регулирования».

Дмитрий Гусев предположил, что в результате работы комиссии будет принята «рамочная норма», которая определит понятия и категории, которые впоследствии будут внесены в отраслевые законы.

Сейчас на рассмотрении Государственной думы находятся два законопроекта, регулирующие ИИ. Первая инициатива обязует маркировать любой сгенерированный видеоконтент. Вторая ––нейросетевые материалы, применяемые при политической агитации.

Подробнее о будущем регулирования «черных технологий» — в материале «Нейрокость в горле».

Степан Мельчаков