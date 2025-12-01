Доходы «Единой России» в шесть превысили доходы всех остальных партий

В III квартале 2025 года политическим партиям в России поступило примерно 2,17 млрд руб., из них почти 1,85 млрд руб. досталось «Единой России» (ЕР). Это почти в 6 раз больше, чем поступило всем остальным партиям вместе взятым, следует из данных, опубликованных ЦИК.

Самой существенной статьей доходов ЕР стали пожертвования — 1,79 млрд руб. При этом потратили единороссы существенно больше — около 3,3 млрд руб. ушло на осуществление уставной деятельности.

По итогам квартала меньше всего денег осталось на счетах Партии роста (ликвидирована Верховным судом России 20 ноября) и Казачьей партии Российской Федерации — у обеих около 3,6 тыс. руб. Еще несколько партий не продемонстрировали финансовой активности за отчетный период, начав и закончив квартал с нулевыми показателями.

Подробнее о партийных финансах — в материале «Партии вышли в расход».

Степан Мельчаков