Партии вышли в расход

В третьем квартале 2025 года политические партии собрали чуть более 2 млрд руб., а потратили 5,1 млрд, следует из финансовых отчетов, опубликованных Центризбиркомом. На лето и осень пришлись расходы, связанные с региональными выборами, последними перед думской кампанией 2026 года. И они довольно точно отражают расклад сил на старте нового федерального цикла, отмечает эксперт.

О наличии хоть каких-то доходов отчитались 14 из 21 партии, остальные показали «нулевой» баланс: денег они не получали и не тратили, сообщает Центризбирком. Еще одна — «Зеленые» — расходовала ранее поступившие средства. Как следует из отчетов, практически все партии в третьем квартале тратили больше, чем зарабатывали, что объясняется спецификой отчетного периода: именно в это время проходят региональные избирательные кампании.

Одним из немногих исключений стала партия «Яблоко», которая продемонстрировала не только положительный баланс по итогам квартала, но и вышла на третье место по уровню доходов, сумев привлечь 63 млн руб.

По объему собранных средств традиционно лидирует «Единая Россия» (ЕР): в третьем квартале она получила 1,8 млрд руб., или на 300 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года (см. график). При этом сильнее всего выросли доходы «Новых людей» — почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом (с 17,3 млн до 65 млн руб.).

Финансовое положение остальных парламентских партий ухудшилось. ЛДПР удалось привлечь 42 млн руб., или на четверть меньше, чем в прошлом году (55,6 млн руб.). Доходы КПРФ и «Справедливой России» (СР) сократились почти вдвое — с 68 млн до 36,6 млн руб. и с 19 млн до 8,4 млн. руб. соответственно. Парламентские партии, напомним, живут не на одни пожертвования: в начале года они получают госфинансирование, и именно эти средства — на всех около 8 млрд руб. в год — составляют основу их бюджетов.

Больше всех тратила тоже партия власти (3,3 млрд руб.), хотя расходы единороссов остались на уровне прошлого года. Как всегда, самая большая статья затрат бюджета ЕР — содержание региональных отделений (2 млрд руб.; чуть меньше, чем годом ранее). Расходы единороссов на руководящие органы незначительно сократились (314 млн против 329 млн руб.), а на публичные мероприятия — выросли почти на треть (с 22,5 млн до 35 млн руб.).

Интересно, что ЕР в течение нескольких лет подряд заметно сокращает расходы на пропаганду: если в третьем квартале 2023 года на нее потратили 414 млн руб., то в отчетном — всего 189 млн руб. В избирательные фонды из своего федерального бюджета партия не перечислила ни рубля. При этом ЕР возвращала долги, выплатив по взятым займам 730 млн руб.

На втором месте по расходам оказались «Новые люди» (НЛ), которые потратили 559 млн руб. (на 30 млн руб. меньше, чем в прошлом году), при этом больше всех — на публичные мероприятия (42 млн руб.). Следом расположилась КПРФ, которая сохранила расходы около 531 млн руб. У ЛДПР они выросли с 321 млн до 424 млн руб., а самой экономной оказалась СР, которая потратила 180 млн руб. (на 30 млн руб. меньше, чем годом ранее). Зато эсеры лидируют по затратам на благотворительность (29 млн руб.)

Политолог Константин Калачев отмечает, что отчеты партий довольно точно отражают расклад сил на старте нового федерального цикла.

По его словам, ЕР остается системообразующей силой, которой не нужны дополнительные средства, чтобы решать текущие задачи. ЛДПР, как партия, претендующая на второе место, увеличивает расходы, а НЛ — подтверждают имидж организации «на подъеме», в том числе с точки зрения потенциальных спонсоров. У эсеров видны проблемы, имиджевые метания и неопределенность перспектив, полагает эксперт.

Основной приток денег в партии следует ждать весной, когда там определятся с кандидатами и спонсорами на выборах в Госдуму, напоминает Константин Калачев. Многое будет зависеть от хода переговорного процесса, но пока приходится говорить о значительном снижении «платежеспособного интереса» к думским мандатам, ведь весь нынешний состав нижней палаты находится под санкциями, резюмирует политолог.

