Politico: у Украины возникли опасения после переговоров в Майами

После воскресной встречи в Майами с переговорщиками от США у украинской делегации возникли опасения касательно перспектив дальнейших обсуждений. Об этом пишет Politico со ссылкой на «высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом переговоров».

В публикации отмечается, что встреча 30 ноября стала для Киева шансом пролоббировать свои интересы перед спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который на этой неделе летит в Москву. Но «в целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы хотят обойти (Владимира) Зеленского», заявил источник Politico.

По его словам, украинская сторона опасается, что США попытаются «договориться о чем-то с (Владимиром) Путиным, а затем вернуться к разговору с Украиной».

