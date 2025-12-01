Совбез РФ: конвенция ООН создаст правовую базу для борьбы с киберпреступностью

Вступление в силу Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью создаст юридически обязывающий механизм международного сотрудничества в этой сфере, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Документ предусматривает возможность обмена электронными доказательствами в режиме реального времени, экстрадицию преступников и совместные меры по противодействию легализации криминальных доходов.

Конвенция была одобрена Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2024 года и подписана более чем 70 государствами. Она вступит в силу через 90 дней после ее ратификации 40 странами. Процедура подписания продлится до конца 2026 года.

По словам господина Храмова, документ закладывает правовую основу для проведения совместных оперативных мероприятий и направлен на снижение напряженности в международном информационном пространстве. При этом Россия намерена добиваться расширения перечня преступлений, подпадающих под действие конвенции, включая использование ИКТ в террористических и экстремистских целях.

